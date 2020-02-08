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جدة - عمرو شويل ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم



ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم حيث اقيمت اليوم السلاثاء 3 مباريات واحدة في الدوري المصري، جمعت بين المقاصة والإنتاج الحربى ونادى مصر وسموحة والاتحاد السكندرى وأسوان.



ترتيب الدورى المصرى

ترتيب الدورى المصرى



ترتيب الدورى المصرى حيث واصل فريق أسوان صحوته الكروية مع نهاية الدور الأول من عمر مسابقة الدوري العام، ليحصد أبناء الجنوب ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على مضيفه الاتحاد السكندري، بهدف مقابل لا شيء، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام على استاد الماكس.

وسجل فادي فريد مهاجم أسوان هدف الفوز لأبناء الجنوب في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

ترتيب الدورى المصرى



بهذا الفوز يحصد فريق أسوان انتصاره الثالث على التوالي بعد الفوز على الإسماعيلي وحرس الحدود، ليرفع رصيده إلى النقطة 18 في المركز الـ 11 بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام، متخلياً عن المركز الـ 14 مركزه السابق.

فيما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 27 في المركز الرابع بجدول الدوري.

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ترتيب الدورى المصرى



تعادل فريق مصر المقاصة مع نظيره الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام.

ترتيب الدورى المصرى



أحرز محمد بازوكا هدف التقدم للإنتاج في الدقيقة 33 من ضربة راس متقنة واحتفل على طريقة "تقنية الفار" حيث أشار اللاعب إلى الاستماع إلى حكم الفار، ثم أشار إلى احتساب هدف صحصح لفريقه، ثم أحرز عمرو مرعى هدف التعادل للفريق الفيومى فى الدقيقة 74.

ترتيب الدورى المصرى



بهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاصة للنقطة 14 محتلاً المركز السادس عشر، من 17 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى ثمانية وخسر مثلها وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 17 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 8 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.

ترتيب الدورى المصرى



حقق فريق سموحة تحت قيادة مدربه حمادة صدقي فوزا مثيرا على نادي مصر بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، على إستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام.

جاء الهدف عن طريق الوافد الجديد صلاح محسن المعار من الأهلي لفريق سموحة في انتقالات يناير الأخيرة.

ترتيب الدورى المصرى



بهذه النتيجة، يرتقي سموحة للمركز السادس برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفا، فيما يحتل نادى مصر المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.