شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يتعادل مع المقاصة في أول ظهور للنيجيري أمونيكى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق مصر المقاصة مع نظيره الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام.

أحرز محمد بازوكا هدف التقدم للإنتاج في الدقيقة 33 من ضربة راس متقنة واحتفل على طريقة "تقنية الفار" حيث أشار اللاعب إلى الاستماع إلى حكم الفار، ثم أشار إلى احتساب هدف صحصح لفريقه، ثم أحرز عمرو مرعى هدف التعادل للفريق الفيومى فى الدقيقة 74.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاصة للنقطة 14 محتلاً المركز السادس عشر، من 17 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى ثمانية وخسر مثلها وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 17 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 8 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.

مصر المقاصة دخل مباراة اليوم بعد التعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فيما تعادل الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري سلبياً بالجولة الأخيرة للمسابقة.

وكانت مباراة الليلة هي الظهور الأول للنيجيري "إيمانويل أمونيكى" مديراً فنياً لمصر المقاصة بعد التعاقد معه لقيادة الفريق موسماً ونصف الموسم خلفاً لميدو الذي تمت إقالته من منصبه، وحضر أمونيكي مباراة سموحة الماضية من دكة الاحتياط لفريق المقاصة ولكنه تولي المسئولية رسميا عقب تلك المباراة، وقام جمال عمر المدير الفني المؤقت بقيادة الفريق في مواجهة الفريق السكندري.