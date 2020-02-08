شكرا لقرائتكم كارتيرون يضم كاسونجو إلى قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الاستعانة بجهود الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، بصورة أكبر خلال شهر فبراير الجارى، بعدما ضمه إلى قائمة مواجهة الإسماعيلى عقب انتهاء اللاعب من البرنامج البدنى الذى تم وضعه له من أجل تجهيزه للظهور بأفضل صورة ما تسبب فى استبعاده من المباراة الأخيرة للفريق أمام حرس الحدود فى الدورى الممتاز.

ويرغب "كارتيرون" فى الاستعانة بكاسونجو كبديل لمصطفى محمد خلال منافسات الشهر الجارى رفقة الجناح المغربى أشرف بن شرقى الذى يشركه كارتيرون فى مركز المهاجم حال غياب مصطفى محمد، لذا يسعى المدرب الفرنسى إلى الاستفادة بالثلاثى بأفضل صورة خاصة إن الفريق لديه مجموعة من الارتباطات المتتالية فى البطولات المختلفة.

ويستعد الزمالك لملاقاة الإسماعيلى، في المباراة المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء غد، الأحد، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.



وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى كالتالى:

محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي في حراسة المرمى.

محمود علاء - محمد عبد الغني- محمد عبد السلام - عبد الله جمعه - أحمد عيد في خط الدفاع.

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طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - أحمد زيزو - إسلام جابر - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - إمام عاشور - أشرف بن شرقي في خط الوسط

مصطفي محمد - كاسونجو في خط الهجوم.

ويدخل الزمالك مجموعة من التحديات عقب مباراة الإسماعيلى بدايتها لقاء الترجى التونسى يوم الجمعة 14 نوفمبر فى السوبر الأفريقى، ثم لقاء الأهلى يوم 20 من الشهر الجارى فى بطولة السوبر المحلى بالإمارات، إلى جانب مواجهة الفريق الأحمر يوم 24 من الشهر ذاته فى الدورى، والتى طلب الأبيض تأجيلها ثم مباراتى الترجى فى ذهاب وإياب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا المحدد لهما يومى 29 من الشهر الجارى و6 من شهر مارس المقبل بخلاف لقاء بيراميدز فى الدورى المحدد له يوم 2 من الشهر المقبل.

وعاد كاسونجو إلى الزمالك فى شهر يناير الماضى عقب إنهاء إعارته مع الوداد المغربى ليقوم كارتيرون بطلب قيده فى القائمتين المحلية والأفريقية ويعكف على تجهيزه للعودة إلى الظهور بشكل أكبر فى المرحلة القادمة وشارك اللاعب كبديل فى لقاء الزمالك مع أول أغسطس الأنجولى، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.