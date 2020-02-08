سامبدوريا يقلب تأخره ويهزم تورينو بثلاثية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب سامبدوريا تأخره أمام تورينو بهدف، إلى فوز 3 - 1 يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم تورينو عن طريق سيموني فيردي في الدقيقة 56، لكن سامبدويا أدرك التعادل في الدقيقة 70 عن طريق غاستون راميريز.
وفي الدقيقة 75 سجل سامبدوريا الهدف الثاني عن طريق راميريز من ضربة حرة مباشرة رائعة، بل أن يسجل المخضرم فابيو كوالياريالا الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 79.
ورفع سامبدوريا رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد تورينو عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.
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