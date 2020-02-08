شكرا لقرائتكم هدف عكسي ينقذ برايتون من الخسارة أمام واتفورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أنقذت النيران الصديقة فريق برايتون من فخ الهزيمة ومنحته التعادل 1 - 1 مع ضيفه واتفورد في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وارتفع رصيد برايتون إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر مقابل 24 نقطة لواتفورد في المركز التاسع عشر قبل الأخير.
وأنهى واتفورد الشوط الأول لصالحه بهدف سجله عبد الله دوكوري في الدقيقة 19 وتعادل برايتون بهدف سجله أدريان ماريابا لاعب واتفورد عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 78 ليكون التعادل الثاني على التوالي لبرايتون وهو الرابع للفريق مقابل هزيمتين في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.
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