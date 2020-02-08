السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة

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حطم السويدي ارمان دوبلانتيس الرقم القياسي العالمي في مسابقة القفز بالزانة في العاب القوى باجتيازه ارتفاع 17ر6 امتار السبت في لقاء تورون البولندي داخل قاعة. وتفوق دوبلانتيس (20 عاما) بالتالي بفارق سنتم واحد عن الرقم القياسي السابق المسجل باسم الفرنسي رونو لافيلني ومقداره 16ر6 سجله في اوكرانيا في شباط/فبراير عام 2014. وكان دوبلانتيس بطل اوروبا عام 2018 احرز فضية بطولة العالم في الدوحة في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

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