فيروس كورونا يحرم مانشستر يونايتد من نجمه الجديد

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





أكد نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، أن لاعبه الجديد النيجيري أوديون إيغالو، الذي انضم معارا حتى نهاية الموسم قادما من شنغهاي شينهوا الصيني، سيغيب عن المعسكر التدريبي للشياطين الحمر في إسبانيا خوفًا من إمكانية عدم تمكنه من دخول الأراضي البريطانية لدى عودته إذا شددت السلطات إجراءات الهجرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويأتي ذلك خوفا من احتمال عدم تمكن اللاعب من دخول الأراضي البريطانية لدى عودته، إذا شددت السلطات إجراءات الهجرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونقل الموقع الرسمي للنادي الإنكليزي، عن مدرب الفريق النرويجي أولي غونار سولسكاير قوله "أوديون سيبقى في مانشستر، لأنه جاء من الصين خلال آخر 14 يوما".

وأضاف "بسبب الأوضاع في الصين، نحن غير متأكدين من أنهم سيسمحون له بالعودة إذا غادر البلاد ثانية".

Advertisements

وتابع "سيبقى أوديون في مانشستر يطبق برنامج تدريبي ولياقة بدنية فردي حتى يكون مستعدًا للانضمام إلى حصص التدريب الجماعية عند عودة الفريق من الرحلة. هذا ببساطة إجراء احترازي حيث يستمر رصد الوضع".

وأضاف "بالطبع كان يمكن أن يندمج مع اللاعبين ويتعرّف عليهم، لكن احتمالية تشديد قيود الحدود المحتملة، لا نريد أن نخاطر بذلك“.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سافر السبت إلى إسبانيا لقضاء المعسكر التدريبي في العطلة الشتوية، وذلك من أجل الاستعداد للمباراة المقبلة في الدوري المحلي أمام أمام تشيلسي، في السابع عشر من الشهر الجاري.