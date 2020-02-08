شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم السبت 8 / 2 / 2020 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 8 / 2 / 2020 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ من بطولة الدورى المصرى حيث أستضاف الاتحاد السكندرى نظيره أسوان، بينما واجه سموحة فريق أف سى مصر و في الختام التقى الإنتاج الحربى و مصر المقاصة .

سموحه يعود للانتصارات على حساب نادى مصر.. أول فوز لحمادة وأول هدف لصلاح

نجح فريق سموحه في تحقيق فوز غالى وثمين على نادى مصر بهدف مقابل للاشئ أحرزه صلاح محسن في الدقيقة 77 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الكلية الحربية ضمن فاعليات الجولة السابعة عشر للدورى.

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