شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أحمد شديد قناوى يحطم رقم الشاذلى القياسى فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حفر أحمد شديد قناوي الظهير الأيسر للانتاج الحربي والأهلى الأسبق ، إسمه في ذاكرة الكرة المصرية بحروف من ذهب بعدما استطاع النجم المخضرم كسر إنجاز الراحل حسن الشاذلي هداف الكرة المصرية كأكثر اللاعبين مشاركة في مواسم متتالية بالدوري المصري. لمعرفة رقم أحمد شديد قناوى الجديد اضغط هنا

تميز شديد قناوى بقدم يسرى مميزة، وضعته فى مصاف أبرز لاعبى الجبهة اليسرى فى الدورى الممتاز فى الفترة الأخيرة، حقق مع الأهلى 20 بطولة محلية وأفريقية وتألق معه فى مباريات كثيرة، فضلا عن تألقه مع المنتخب الأولمبى والوطنى، حيث انضم الفتى الذهبى للجبهة اليسرى لمنتخب مصر فى 12 أكتوبر 2008 وشارك فى 12 مباراة دولية.

أحمد شديد قناوى أحد أبناء قطاع الناشئين بالأهلى، صعد للفريق الأول فى يونيو 2005، ثم انتقل إلى النادى المصرى البورسعيدى لمدة ثلاثة أعوام وأدى خلالها مباريات جيدة، حيث شارك فى 95 مباراة سجل 12 هدفاً وصنع 16 لزملائه أدت لعودته مجددًا للنادى الأهلى عام 2011، وشارك شديد قناوى مع المارد الأحمر فى 107 مباريات، سجل هدفين وصنع 12 هدفا.

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وبعد ثلاثة مواسم مع الأهلى قرر النادى الاستغناء عنه فى يوليو 2014، لينتقل بعدها لصفوف طلائع الجيش وشارك معه فى 61 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 8 أهداف، قبل أن يرحل إلى نادى أسوان فى أغسطس 2016 لمدة موسم واحد فى صفقة انتقال حر، وشارك فى 34 مباراة وصنع 7 أهداف ولم يسجل، وقرر الرحيل بعد هبوط أسوان للقسم الثانى لينتقل لصفوف الإنتاج الحربى وشارك حتى الآن فى ٨٦مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 19 هدفا.

وإجمالا لعب أحمد شديد قناوى 348 مباراة سجل 22 هدفاً وصنع 62 هدفاً.