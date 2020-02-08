شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخاطب وزير الرياضة واتحاد الكرة لإقامة مباراة صن داونز باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

جاء ذلك في إطار الدعم المستمر من كل المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية للفرق المصرية ومساندتها في المحافل القارية. وأيضًا تأكيدًا من إدارة النادي على رغبتها في المزيد من التعاون مع كافة الجهات القائمة على تنظيم المباريات، وعلى رأسها الأمن، الذي يبذل جهدًا كبيرًا لتأمين كل عناصر المنظومة الرياضية، والشركة الإفريقية المنوطة بتأمين المباريات، وشركة «تذكرتي» الحاصلة على حقوق طبع وبيع تذاكر مباريات الأهلي كما أن فريق الأهلي ينتظر الدعم الجماهيري الكبير في هذه المرحلة المهمة من مشوار دوري الأبطال.

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ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء لإقناع الجهات الأمنية بأهمية المباراة وقوتها لأنها ستكون أمام أحد أقوى الفرق فى القارة الأفريقية ومُرشح بقوة لحصد اللقب الأفريقى، كما أن الفوز الأخير الذى حققه صن داونز على الأهلى بخماسية نظيفة بجنوب أفريقيا فى النسخة الماضية من بطولة دورى أبطال أفريقيا سيُزيد من قوة المباراة المرتقبة وجعل الجماهير مُتحمّسة ومتعطشة لمساندة الفريق فى هذا اللقاء الهام الذى سيكون بمثابة فرصة قوية للأهلى لرد اعتباره بعد السقوط بخماسية نظيفة خلال النسخة الماضية من البطولة .