شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى ثالث جولات نهائيات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم السبت ، مواجهات قوية فى إطار الجولة الثالثة بالدور النهائى من دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2019 /2020 .

وشهدت هذه الجولة فوز كلا من الأهلى على سموحة 39 /18 والزمالك على المعادى 28 /22 والشمس على سبورتنج 32 /29 ، بينما تم تأجيل مباراة الجزيرة والطيران لتقام فى وقت لاحق .

فيما تقام الجولة الرابعة يوم السبت المقبل بمواجهات بين كلا من ، المعادى مع الشمس و سبورتنج مع الجزيرة و سموحة مع الزمالك و الطيران مع الأهلى .

بينما تقام الجولة الخامسة يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع الزمالك و الطيران مع سبورتنج و الشمس مع سموحة و الجزيرة مع المعادى .

تقام الجولة الثانية من دورى محترفى كرة اليد على صعيد الرجال يوم الخميس المقبل الموافق 13 فبراير بلقاءات بين كلا من ، سموحة مع الأهلى و البنك الأهلى مع الأوليمبى و هليوبوليس مع الزمالك و سبورتنج مع طلائع الجيش .

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أما الجولة الثالثة ستقام الخميس 20 فبراير بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع البنك الأهلى و سموحة مع هليوبوليس و الأوليمبى مع سبورتنج و الزمالك مع طلائع الجيش .

بينما تقام الجولة الرابعة يوم الخميس 27 فبراير بمواجهات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأهلى و البنك الأهلى مع سبورتنج و طلائع الجيش مع سموحة و الاوليمبى مع الزمالك .

أما الجولة الخامسة فتقام يوم الخميس5 مارس المقبل بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى و طلائع الجيش مع هليوبوليس و البنك الأهلى مع الزمالك و سموحة مع الأوليمبى .

نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية ، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.