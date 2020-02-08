شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد أمنية سعد محمد ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرب قوية مع عدو شرس لا يعرف معنى الإنسانية يخوضها المريض مع السرطان ولا يفرق هذا "الوحش" بين أنثى وذكر فى تساقط الشعر بعد التعرض للعلاج الكيميائى، وحدها قوة الإرادة هي التي تحسم الفائز والخاسر هكذا اختارت هذه الحرب سعد محمد لاعب الزمالك الذى لم يتخطى عمره الـ20 عاما.

سوبر كورة تواصل مع سعد محمد في المستشفى التي يقيم بها لمعرفة تفاصيل علاجه وأخر تطورات حالته الصحية ودار الحديث التالى.

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قال سعد محمد: "أتواجد حاليا فى المستشفى من أجل تلقى جرعة كيماوى، كما أوضح إنه يلعب فى المراكز المختلفة بوسط الملعب وأمنيته الاحتراف الخارجى إلى جانب دخول تاريخ النادى الأبيض وقال:"أريد دخول تاريخ الزمالك لاعبا وليس متوفى".

أضاف: "إن حلم كل شاب مصرى أن يصبح مثل الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، متمنياً دعمه له بتغريدة".

فجر سعد محمد ناشئ الزمالك المصاب بالمرض الخبيث، مفاجأة، إنه مريض منذ سنة كاملة إلا إن والده كان يرغب فى عدم معرفة أحد ذلك الأمر حتى لا يساعده أي شخص.

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تابع: "أنا باخد كيماوي من سنة كاملة ووالدى صعيدي ولم يكن يريد أي شئ من أحد لذلك، وحاولت أجتهد فى التدريب، ولكن فى النهاية لم أستطع استقبلت الأمر وأنا واثق ومتأكد إن ربنا يريد لي شئ أفضل".

وأوضح إنه يلعب فى المراكز المختلفة بوسط الملعب وأمنيته الاحتراف الخارجى إلى جانب دخول تاريخ النادى الأبيض وقال: "أريد دخول تاريخ الزمالك لاعبا وليس ميت".

وواصل إنه سعيد بالدعوة التى تلقاها من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى قررت دعوته للسفر إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير الجاري، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

وأوضح: "فرحت جدا بتلقى خبر حضور المباراة وأرغب فى حمل كأس السوبر، أتمنى فوز الزمالك بنتيجة 2 / 0 أو 3 / 0 لو ربنا يكرمني من أجل حمل الكأس والعودة به".