شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى والزمالك يؤجلان افتتاح البطولة العربية للمينى فوتبول إلى 7 مارس والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أحمد سمير أن هذا القرار جاء بعد التنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والاتحاد العربي للميني فوتبول حيث يتعارض يوم افتتاح البطولة العربية للميني الفوتبول والتي كان المقرر لها يوم 28 فبراير الجاري، مع مباراة النادي الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي والزمالك مع الترجي التونسي ببطولة دوري ابطال أفريقيا.
ولذلك تقرر تأجيل موعد حفل افتتاح البطولة العربية إلى يوم السبت الموافق 7 مارس على ان تكون المباراة النهائية يوم الجمعة 13 مارس.
وكانت قد أجريت مراسم سحب قرعة البطولة العربية للميني فوتبول التي تستضيفها مصر في شهر يناير الماضي، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة "الصومال - الجزائر - لبنان".
فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات "تونس - جيبوتي - السعودية - العراق.
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