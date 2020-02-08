شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة بيراميدز تنهي شهر العسل بين فايلر ومروان محسن في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شهر العسل بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ومروان محسن مهاجم الفريق قد أنتهى بعد حالة الغضب التي انتابت الأول نتيجة تراجع مستوى الأخير بشكل واضح للغاية وعدم استغلاله الفرص الكثيرة التي سنحت له طوال الفترة الماضية.

فايلر أتخذا قراراً بإحالة أوراق مروان محسن لدكة الاحتياطي في القريب العاجل بسبب أزمة أهدار الفرص التي كانت سبباً رئيسياً في موافقة المدير الفني على إعارة المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق لنادي الاتفاق السعودي في يناير الماضي ويرغب المدير الفني في التخلّص من هذه الأزمة التى عانى الفريق بسببها خلال الفترة الماضية بشكل واضح.

وينتظر المدرب السويسري تجهيز السنغالي آليو بادجي بشكل جيد من أجل قيادة هجوم الفريق خاصة وأن بادجي أبلي بلاءً حسناً في الفترات القليلة التي شارك فيها خلال الفترة الماضية محلياً وأفريقياً حيث شارك كبديل في مباريات الأهلي الماضية أمام النجم الساحلي والهلال السوداني في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ثم في مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري التي فاز فيها الأهلي بهدفين بهدف وسجل خلالها المهاجم السنغالي هدفاً.

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ومن المقرر أن يجلس مروان محسن على دكة البدلاء في الأهلي قريباً خاصة وأن صبر فايلر بدأ ينفذ ضده لكن الأمر سيتم حسم خلال الساعات المقبلة خاصة وأن السنغالي آليو بادجي قد لا يلحق بمباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد ، الأثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر للدوري الممتاز حيث يتواجد حالياً في بلاده لتجديد جواز سفره وسيعود غداً للقاهرة.

علاقة فايلر بمروان محسن تسير في طريق مسدود وبات من الواضح أن المدرب السويسري لن يعتمد على مروان إلا في أضيق الحدود، خاصة بعد حالة الغضب التى إنتابت المدرب عقب مباراة بيراميدز الأخيرة بسبب تراجع مستوى مروان فيها .