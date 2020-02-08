شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المقاصة يتعادل مع الإنتاج 1 - 1 تحت أنظار أمونيكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق مصر المقاصة مع الإنتاج الحربى، بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، علي استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز محمد بازوكا هدف التقدم للإنتاج في الدقيقة 33 من ضربة راس متقنة واحتفل على طريقة "تقنية الفار" حيث أشار اللاعب إلى الاستماع إلى حكم الفار، ثم أشار إلى احتساب هدف صحصح لفريقه، ثم أحرز عمرو مرعى هدف التعادل للفريق الفيومى فى الدقيقة 74.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاصة للنقطة 14 محتلاً المركز السادس عشر، من 17 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى ثمانية وخسر مثلها وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 17 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 8 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه مثلها. وتعد مباراة الليلة هى الظهور الأول للنيجيرى "إيمانويل أمونيكى" مديراً فنياً لمصر المقاصة بعد التعاقد معه لقيادة الفريق موسماً ونصف الموسم خلفاً لميدو الذى تمت إقالته من منصبه، وحضر أمونيكى مباراة سموحة الماضية من دكة الاحتياط لفريق المقاصة ولكنه تولى المسئولية رسميا عقب تلك المباراة، وقام جمال عمر المدير الفنى المؤقت بقيادة الفريق فى مواجهة الفريق السكندري.

وخاض الإنتاج المباراة بتشكيل مكون من:

أحمد يحيى فى حراسة المرمى

فى الدفاع: علاء سلامة، محمود البدرى، محمد بازوكا، أحمد شديد قناوى

فى الوسط: محمود عادل، محمد عادل، موسى دياوارا، إبراهيم عبد الخالق، مامادو نياس

فى الهجوم: محمد رجب

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وخاض المقاصة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: حسني فتحي ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد محسن خط

الوسط: صلاح ريكو ومصطفى شبيطة وميدو جابر وباولن فوافي

الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي

والتقى الفريقان قبل صدام اليوم فى 14 لقاء، فاز المقاصة فى 7 لقاءات وحقق الإنتاج 4 انتصارات وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل، سجل الفريق الفيومى 20 هدفاً فى شباك الإنتاج التى تلقت 14 هدفاً من المقاصة.

المواجهة الأولى بين الفريقين انتهت بفوز الانتاج بهدفين مقابل هدف ،بينماحقق المقاصة أول فوز فى 2012 بهدفين دون رد سجلهما الإيفوارى أوسو كونان وأسامة حسنى بواقع هدف فى كل شوط، فاز المقاصة فى آخر 3 مباريات متتالية، بينها مباراتى الموسم الماضى ذهابا وإيابا.