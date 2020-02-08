شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى وأحمد أيوب يحضران مباراة المقاصة والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأتي ذلك وفق الخطة الموضوعة من قبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري، لمتابعة كل لاعبي الدوري تمهيدًا لاختيار أفضل العناصر المرشحة للانضمام لمعسكر المنتخب خلال تجمع مارس المقبل لخوض مباراتين أمام منتخب توجو ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية.

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة مصر المقاصة والإنتاج الحربى، التي تجمعهما حاليًا علي استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن الجولة الـ17 للدوري، بتقدم الإنتاج بهدف نظيف أحرزه محمد بازوكا هدف التقدم للإنتاج في الدقيقة 33 من ضربة راس متقنة. وشهد الشوط ضغط مكثف من الفريق الفيومى فى بداية المباراة، ثم تراجع الأداء ونجح بازوكا فى خطف هدف التقدم بعد كرة ثابتة وسددها بضربة رأس لتسكن الشباك فى الدقيقة 33. وجاء تشكيل الإنتاج كالتالى: أحمد يحيى فى حراسة المرمى فى الدفاع: علاء سلامة، محمود البدرى، محمد بازوكا، أحمد شديد قناوى فى الوسط: محمود عادل، محمد عادل، موسى دياوارا، إبراهيم عبد الخالق، مامادو نياس Advertisements فى الهجوم: محمد رجب وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: حسني فتحي ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد محسن خط الوسط: صلاح ريكو ومصطفى شبيطة وميدو جابر وباولن فوافي الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي ويحتل مصر المقاصة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة من 16 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى سبعة وخسر مثلها وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 22 نقطة من 16 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طارق مصطفى وأحمد أيوب يحضران مباراة المقاصة والإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.