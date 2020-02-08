فوز سيدات طائرة سبورتنج على الشارقة الإماراتى 3-1 فى البطولة العربية للطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتأهل فريق سبورتنج الى ربع النهائى محققا العلامة الكاملة .
نجح فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج، في الفوز على نظيره الصفاقسى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى إطار أولى مواجهاته بالبطولة العربية الثلاثاء الماضى ، قبل أن يحصل على راحة يومى الأربعاء و الخميس على التوالي و ينجح فى الفوز على جامعة نورة السعودى بنتيجة 3/0 .
ويقع فريق سبورتنج السكندرى فى هذه البطولة بالمجموعة الأولى بجانب كل من الصفاقسى التونسى وجامعة نورة السعودى والشارقة الإماراتى.
وتضم المجموعة الثانية أندية كل من، المجمع البترولى الجزائرى والأهلى البحرينى ودى لاسال الأردنى وتلدرة السورى والوصل الإماراتى.
وتشهد لقاءات السبت مواجهات بين كل من تلدرة السورى مع الأهلى البحرينى ودى لاسال الأردنى مع المجمع الجزائرى والصفاقسى التونسى مع جامعة نورة السعودى وسبورتنج مع الشارقة الإماراتى.
فيما تحصل جميع الفرق المشاركة على راحة من المباريات غدا الأحد ، قبل أن يقام ربع النهائى الإثنين المقبل ثم نصف النهائى الثلاثاء، على أن تختتم المنافسة الأربعاء.
و يسعى فريق سيدات سبورتنج إلى تحقيق ميدالية في هذه البطولة ، في ظل الخبارت التي ستمتع بها لاعباته ، حيث يضم الفريق السكندى عدد من اللاعبات المميزات و أبرزهن ، نيرمين المنشاوى لاعبة الأهلى السابقة و لينا طارق عبده .
وقامت لجنة المسابقات بتأجيل لقاءات سبورتنج فى الدور الممتاز حتى عودة الفريق الذى يسعى الى العودة الى ارض الوطن بلقب البطولة .
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