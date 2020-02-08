شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يكتسح الاتحاد برباعية والأهلي يفوز على الجونة في دوري الجمهورية 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بهذا الفوز يرفع أهلي 2003 رصيده 36 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات، والتعادل في ست مباريات، و ثلاث خسائر، مسجلًا 35 هدفًا مقابل 19 هدفًا في مرماه، ويضم الجهاز الفني لفريق 2003 بالأهلي محمد سعد مديرًا فنيًّا، وشريف عبد الفضيل مدربًا عامًّا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وطه محمد عبدالرحيم مخطط الأحمال، وأحمد ممدوح أخصائي التدليك.‎

فيما تعادل الاسماعيلي مع سموحة بهدف لمثله، و يقود فريق شباب الإسماعيلي مواليد 2003 جهاز فني مكون من، يقود الفريق محمد حسيب مدير فنى و على جمعة مدرب عام بشير عبد الصمد مشرف على الفريق و احمد عبد المنعم مدرب حراس مرمى و محمد نجيب مدير ادارى الفريق و مصطفى اسماعيل اخصائى علاج طبيعى.

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وكان الزمالك قد حصل على راحة من هذه الجولة التي شهدت أيضا اكتساح شباب وادي دجلة، لفريق الاتحاد السكندري برباعية نظيفة، كما فاز المقاصة على الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف، وجاءت باقي نتائج الجولة كالتالي: