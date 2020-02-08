حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 8 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 8 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يحدد 29 فبراير لمواجهة صن داونز بالقاهرة الأهلى يحدد 29 فبراير لمواجهة صن داونز بالقاهرة سموحه يعود للانتصارات على حساب نادى مصر.. أول فوز لحمادة وأول هدف لصلاح أسوان يواصل الانتفاضة ويُسقط الاتحاد فى الإسكندرية اتحاد الكرة يحدد 9 مارس موعداً لانطلاق الدور الثانى للدورى الممتاز الزمالك يستبعد عبد الشافى وحازم إمام ويضم 3 حراس لمواجهة الإسماعيلى اتحاد الكرة يدرس احالة ممدوح عيد للجنة الانضباط بسبب "فلوس" أجيري Advertisements مجلس الأهلي يدرس تكليف خالد الدرندلي برئاسة بعثة الفريق فى الإمارات جيرالدو يعود لحسبات فايلر في الأهلي.. اعرف التفاصيل جنش خارج حسابات كارتيرون فى سوبر "الأهلى" بعد إعلان قائمة الدراويش

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