شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان راحة 48 ساعة قبل الاستعداد لمواجهة جديدة مع الاتحاد في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

منح مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، لاعبو الفريق، راحة لمدة 48 ساعة بعد الفوز الذي حققه تماسيح النيل على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام.

وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة في تصريحات خاصة، أن أبنا الجنوب يدخلون في معسكر مغلق بالقاهرة بعد انتهاء الراحة، استعدادا لمواجهة جديدة أمام الاتحاد السكندري في دور ال 16 بكأس مصر والمقرر اقامتها السبت الموافق 15 فبراير على ملعب المقاولون العرب.

وواصل فريق أسوان صحوته الكروية مع نهاية الدور الأول من عمر مسابقة الدوري العام، ليحصد أبناء الجنوب الانتصار الثالث على التوالي بعد الفوز على حرس الحدود والإسماعيلي في الجولتين الماضيتين.

وسجل فادي فريد مهاجم أسوان هدف الفوز لأبناء الجنوب في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

بهذا الفوز يحصد فريق أسوان انتصاره الثالث على التوالي بعد الفوز على الإسماعيلي وحرس الحدود، ليرفع رصيده إلى النقطة 18 في المركز الـ 11 بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام، متخلياً عن المركز الـ 14 مركزه السابق.

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فيما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 27 في المركز الرابع بجدول الدوري.

بدأ الاتحاد السكندري الشوط الثاني بتعديل هجومي في تشكيل الفريق، حيث دفع طلعت يوسف مدرب زعيم الثغر برزاق سيسية بدلاً من إيمانويل أكوي في الدقيقة 46.

تبادل أسوان والاتحاد السكندري الأدوار الهجومية في بداية الشوط الثاني دون خطورة في الدقائق الأولى وأهدر فادي فريد مهاجم أسوان أخطر فرص أبناء الجنوب في الدقيقة 55 بعدما انفرد بمرمى محمود الزنفلي حارس الاتحاد ليهدر الفرصة بغرابة.

وشهدت الدقيقة 56 ثاني التعديلات في تشكيل الاتحاد السكندري بنزول احمد رفعت بدلاً من أحمد حجي.

مع مرور الوقت تراجع أسوان إلى الدفاع في مواجهة الطوفان الهجومي من جانب الفريق السكندري، ومال أبناء الجنوب إلى الاعتماد على الهجمات المرتدة كما كان الحال في الشوط الأول.

واستطاع فادي فريد مهاجم نادي أسوان أن يسجل هدف التقدم لفريقه في شباك الاتحاد السكندري في الدقيقة 81 من عمر المباراة، بعدما انفرد بمرمى الزنفلي حارس الفريق السكندري.