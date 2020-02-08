شكرا لقرائتكم خبر عن عزمى محيلبة يتوج بذهبية البطولة العربية للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج الرامي عزمي محيلبة بالميدالية الذهبية فى البطولة العربية للرماية في منافسات الاسكيت والمقامة بالمغرب .

بينما حصل علي برونزية الجائزة الكبرى بالمغرب وحقق رقم 124 من 125 طبق في التصفيات .

وحصل الفريق المصرى المختلط مؤخرا على الميدالية الذهبية والفضية فى البطولة العربية للرماية بالمغرب في منافسات التراب، وجاءت الميدالية الذهبية من نصيب الزوجى المختلط ماجى عشماوى وعبد العزيز محيلبة والفضية من نصيب الزوجى سوزان جابر ومحمد خلف.

وتستضيف مصر البطولة العربية للرماية على صعيد مختلف الأسلحة، من رصاص وخرطوش وضغط هواء فى شهر فبراير الجارى أيضًا، بمشاركة عدد من الدول، ومن المقرر أن تقام منافسات لعبة الرصاص وضغط الهواء فى نادى رماية القوات المسلحة، بينما تقام منافسات الخرطوش فى نادى الصيد بالسادس من أكتوبر.

Advertisements

وحصلت بعثة الرماية فى منافسات البطولة العربية بالإمارات مؤخرا على 7 ميداليات متنوعة شهر ديسمبر الماضى على صعيد المسدس والبندقية، حصلت مسكات على على الميدالية الفضية مسدس ضغط هواء وسامى عبد الرازق على المركز الرابع رجال، فيما حصل فريق المختلط المكون من سامى ومسكات على فضية المنافسة .

أما على صعيد البندقية، فحقق الرامى محمد حمدى عبد القادر لاعب منتخب مصر الوطنى الميدالية الذهبية على صعيد الفردى، بينما حصل يوسف حلمى على برونزية المنافسة، وجاءت ذهبية الفرق عن طريق الثلاثى محمد حمدى ويوسف حلمى ومعهما أسامة محمد السعيد، فيما حصلت شيماء حشاد على الميدالية البرونزية فى منافسات فردى السيدات.

كما حصل فريق السيدات على الميدالية الفضية فى منافسات الفرق عن طريق الثلاثى شيماء حشاد والزهراء شعبان وهدير مخيمر.