مرتضى يعلن استغناء قناة الزمالك عن كريم حسن شحاتة وتوجيه الشكر له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر للإعلامي كريم حسن شحاتة، مذيع برنامج زمالكاوي، بعد الاستغناء عن خدماته.

ونشرت الصفحة الرسمية لمرتضى منصور عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" قرار مجلس إدارة قناة الزمالك بتوجيه خطاب شكر إلى كريم حسن شحاته مذيع برنامج زمالكاوي والاستغناء عن خدماته.

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وأكدت، أن قرار الزمالك جاء بعد الجلسه التي عقدها المجلس منذ قليل وعرض خلالها مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة ما بدر من كريم شحاتة واتخذ مجلس إدارة القناه قرار بتوجيه الشكر له والاستغناء عن خدماته.

وفي وقت سابق، أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة قناة الزملك إحالة كريم حسن شحاتة مقدم برنامج "زملكاوي" للتحقيق بسبب مداخلة مع المحلل التحكيمي أحمد الشناوي بشأن هدف الأهلي في مرمى بيراميدز.

وأثار هدف الأهلي الثاني في مرمى بيراميدز جدلًا واسعًا بعدما جاء من ضربة ركنية لعبت سريعًا أثناء وجود كرة أخرى بالملعب.