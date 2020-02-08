قبل مباراة الأهلي.. صنداونز يتأهل بكأس جنوب أفريقيا وإصابة نجمه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تخطى فريق صنداونز منافسه سوبر سبورت يونايتد بالفوز عليه بهدف دون رد في لقاء جاء ضمن دور الـ16 الأول من مسابقة كأس جنوب أفريقيا.

هدف صنداونز الوحيد جاء في الدقيقة 24 من زمن أحداث المباراة عن طريق سيبوسيسو فيلاكازي بعد تمريرة من ثابيلو مورينا.

وشهدت المباراة إصابة نجم صنداونز ثابيلو مورينا في الدقيقة 69 ليخرج على إثرها بسبب الإصابة في الدقيقة 71. (لمشاهدة الإصابة.. اضغط هنا)

ويُعد ثابيلو مورينا ثاني أكثر صناعة للأهداف مع فريق صنداونز خلال الموسم الحالي حيث ساهم بـ8 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات مع الفريق الملقب بـ"البرازيليون".

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ومن المقرر أن يلعب صنداونز أمام منافسه تشيبا يونايتد يوم السبت المقبل قبل ملاقاة الأهلي في ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صنداونز يوم 29 من الشهر الجاري، في المقابل يخرج الفريق الأحمر لملاقاة بطل جنوب أفريقيا على ملعب الأخير.

وتعد المباراة ثأرية للأهلي بعد الخسارة من صنداونز في الموسم الماضي وبنفس الدور أيضًا بخمسة أهداف دون رد قبل أن يفوز الأحمر في لقاء الإياب بهدف دون رد في لقاء أقيم ببرج العرب بالاسكندرية.

لمشاهدة هدف المباراة الوحيد.. اضغط هنا