رسميا.. بيراميدز يشكو حكم مباراته أمام الأهلي.. ويطلب التحقيق معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أرسل بيراميدز شكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد الحكم إبراهيم نور الدين الذي أدار مواجهة الأهلي في الدوري المصري، والتي انتهت بفوز قاتل للمارد الأحمر بنتيجة (2-1) يوم الخميس الماضي.

وأثار هدف الأهلي الثاني في مرمى بيراميدز جدلًا واسعًا بعدما لُعبت ركنية سريعة أثناء وجود الكرة في يد حارس المرمى المهدي سليمان، ليتسبب الأمر في انفعالات شديدة من بيراميدز.

وطالب نادي بيراميدز في شكواه عدم تعيين الحكم إبراهيم نور الدين لإدارة أي مباراة أخرى للفريق بعدما تسبب في الخسارة.

وقال بيراميدز في بيانه: "شاهد الجميع كيف أن الحكم احتسب كرة الهدف الثاني ضربة مرمى لبيراميدز قبل أن يعود ويحتسبها ركلة ركنية، واحتسب الهدف رغم أن الكرة تم تنفيذها من لاعبي الأهلي أثناء حديثه مع لاعبي وحارس مرمى بيراميدز، ولم يكترث لوجود كرتين في الملعب أثناء تنفيذ اللعبة".

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وأضاف: "تاريخ مشكلات إبراهيم نور الدين وأزماته في المباريات التي يديرها لا تخفى على أحد، وعلى رأسها لقاء الترجي والفيصلي في نهائي البطولة العربية باستاد الإسكندرية، فكيف يتم تعيين نور الدين بتاريخه الحافل بالأزمات لإدارة مباراة بقوة لقاءات بيراميدز والأهلي".

والتمس النادي في شكواه رفع البطاقات التي أشهرها الحكم خلال اللقاء للاعبي بيراميدز وإعادة النظر فيها مرة أخرى، كما طالب بأن يدير حكاما أجانب جميع مبارياته التي يواجه فيها فريقي الأهلي والزمالك مستقبلا، سواء في الدوري أو الكأس، على أن يتكفل النادي تكاليف استقدام أطقم الحكام.

وأكمل النادي: "لجنة المسابقات تحاسب المخطئ من الأجهزة الفنية واللاعبين، من يحاسب الحكم المخطئ؟ خاصة بعد خروجه بتصريحات على قناة الحدث عقب المباراة، في مخالفة لتعليمات عدم الحديث بالنسبة للحكام، كما وضع صورة مهينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لاستفزاز النادي بعد اللقاء".

وأوضح: "نطالب النادي بالتحقيق مع إبراهيم نور الدين بعدما شاهد الجميع كيف تسبب بأخطائه في خسارة الفريق لثلاث نقاط، بعدما غيّر قراره في كرة الهدف بدون سبب مفهوم، بل وتدخل بالحديث مع لاعبي بيراميدز، ما تسبب في إرباكهم، وتسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي، ومن قبله احتساب هدف التعادل للمنافس من تسلل واضح، بل والإمعان في تصرفاته الغير مبررة بإشهار البطاقة الحمراء للاعبين من الفريق بحجة قيامهما بالاعتراض على قراره الغريب باحتساب الهدف الثاني، كما لم يقم الحكم بواجبه نحو حماية لاعبي بيراميدز من عنف لاعبي الفريق المنافس خلال المباراة، وما ترتب عليه خروج نجم الفريق عمر جابر مصابا في الشوط الأول وخسارة جهوده في ظل الغيابات الكثيرة في القوام الأساسي للفريق قبل بداية المباراة".

وأتم بيراميدز قائلا: "لجنة الحكام شاهدت أخطاء الحكم نفسه ضد الفريق في مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت يوم 16 يناير الماضي ما أفقد الفريق الفوز، وقرر النادي حينها استكمال اللقاء رغم الأخطاء حفاظا على المسابقة وانتظامها".