تحرك جديد من الأهلي لإقامة مباراة صنداونز في استاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قامت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بمخاطبة كل من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ورئيس اتحاد الكرة عمرو الجنايني من أجل التواصل مع الجهات الأمنية لإقامة مباراة الأهلي وصنداونز بطل جنوب أفريقيا على استاد القاهرة.

وبحسب ما جاء في الموقع الرسمي للأهلي، فإن إدارة القلعة الحمراء ترغب في المزيد من التعاون مع كافة الجهات القائمة على تنظيم المباريات وعلى رأسها الأمن الذي يبذل جهدًا كبيرًا لتأمين كل عناصر اللعبة.

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وكان محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي صرح اليوم السبت، أن الخطيب يتواصل مع الجهات الأمنية من أجل إقامة مباراة صنداونز على ملعب "استاد القاهرة" ضمن ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع صنداونز في 29 من الشهر الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في برج العرب بالاسكندرية.

جدير بالذكر أن الفائز من هذه المباراة سيواجه الفائز من لقاء الوداد البيضاوي المغربي والنجم الساحلي في دور نصف النهائي.