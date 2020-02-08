بسبب الرياح العاصفة.. تأجيل مباريات الأحد بالدوري الهولندي

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):
قرر الاتحاد الهولندي لكرة القدم إلغاء كافة المباريات المقرر لها غدا الأحد في الدوري الهولندي الممتاز بسبب الرياح العاصفة.
كما قرر اتحاد الكرة تأجيل كل المباريات في فئة الهواة.
وأوضح اتحاد الكرة أنه بعد محادثات مع الأندية والشرطة تم التوصل إلى أن "أمان الجماهير واللاعبين لا يمكن ضمانه بسبب حالة الطقس المتوقعة".
والمباريات التي تعرضت للإلغاء هي، اوتريخت مع أياكس أمستردام والكمار مع فينورد وسبارتا روتردام مع ادو دين هاج وأمين مع تفينتي.
ولم يتم بعد تحديد المواعيد الجديدة لتلك المباريات.
وكانت مباريات الدوري البلجيكي التي كانت مقررة غدا الأحد، قد تعرضت للتأجيل أيضا.
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