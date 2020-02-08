جوميز يُعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أعلن الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، المقرر لها مساء غدا الأحد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 177 بالدوري المصري.

واختار جوميز قائمة ضمت كل من:

حراسة المرمى: محمد مجدي، محمد فوزي، محمود عبد المنصف.

خط الدفاع: باهر المحمدي، ابراهيم أبو اليزيد، محمد مجدي، أسامة إبراهيم، محمود البدري، كماتشو .

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خط الوسط: محمود دونجا، محمد بيومي، محمد مخلوف، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي، بيكتي سيلفا، همام طارق، محمد صادق، عماد حمدي .

خط الهجوم: شيلونجو، فخر الدين بن يوسف،محمد الشامي ، باتريك كادو.

ويغيب عن الإسماعيلي محمد هاشم للايقاف وأحمد أيمن للاصابة

وقبل مواجهة غدا، يحتل فريق الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 28 نقطة.