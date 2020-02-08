المقاصة يظل في منطقة الخطر بتعادل جديد مع الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق مصر المقاصة تعادلاً جديدًا في مسابقة الدوري بالتعادل مع الإنتاج الحربي (1-1) ضمن حسابات الأسبوع السابع عشر من عمر البطولة المحلية.

بهذه النتيجة ظل مصر المقاصة في مراكز الخطر باحتلاله الترتيب السادس عشر برصيد 14 نقطة، في المقابل أصبح ترتيب الإنتاج الحربي 23 نقطة.

وكانت المباراة الماضية للمقاصة انتهت بالتعادل الإيجابي أمام سموحة (1-1)، في المقابل تعادل الإنتاج الحربي سلبيًا أمام الاتحاد السكندري.

تفاصيل المباراة:

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الدقيقة 33 من زمن أحداث المباراة سجل محمد بازوكا هدف الإنتاج الأول من كرة رأسية رائعة بعد عرضية من جانب أحمد شديد قناوي لتصبح النتيجة (1-0).

وفي الدقيقة 56، رفض حكم المباراة احتساب هدف لصالح مصر المقاصة حيث سجل الدولي الأثيوبي شميلس بيكلي هدفًا إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

عمرو مرعي مهاجم فريق مصر المقاصة نجح في الدقيقة 74 أن يسجل هدف التعادل لمصلحة الفريق الفيومي لتصبح النتيجة (1-1).

تشكيل مصر المقاصة: محمود حمدي - حسني فتحي - محمد دبش - عاصم سعيد - أحمد محسن - صلاح ريكو - مصطفى شبيطة - ميدو جابر - باولن فوافي - شميلس بيكلي - عمرو مرعي.

تشكيل الإنتاج الحربي: أحمد يحيى - علاء سلامة - محمود البدرى - محمد بازوكا - أحمد شديد قناوى - محمود عادل - محمد عادل - موسى دياوارا - إبراهيم عبد الخالق - مامادو نياس - محمد رجب.