في مباراة الأهداف الـ 7.. ليفركوزن يهزم دورتموند برباعية بالدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حقق فريق باير ليفر كوزن فوزا مثيرا أمام نظيره بوروسيا دورتموند، مساء اليوم السبت، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 21 بالدوري الألماني
وتقدم باير ليفركوزن بالهدف الأول عن طريق كيفن فولاند في الدقيقة 20، قبل أن يتعادل دورتموند في الدقيقة 22 عن طريق اللاعب هومليس.
وسجل ايمري تشان الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 33، لكن فولاند عاد وأدرك التعادل لفريق باير ليفركوزن في الدقيقة 43.
ومع حلول الدقيقة 65 سجل جوريرو هدف دورتموند الثالث، لكن باير ليفركوزن لم يستسلم وسجل هدفي في الدقائق 81 و 82 عن طريق كل من ليون بايلي ولارس بيندر.
وبتلك النتيجة، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 399 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب البوندسليجا.
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