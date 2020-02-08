صفقة برشلونة الاستثنائية.. 4 مرشحين لحل الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اعترف كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، بضرورة التعاقد مع مهاجم جديد بعد الإصابات التي ضربت الفريق، مشيرًا إلى أنه يتفهم صعوبة جلب شخص قادر على التأقلم وتقديم الأفضل في ظل إغلاق سوق الانتقالات بالفعل.

وقال سيتين، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة ريال بيتيس غدا الأحد: "نفاضل بين عدة أسماء، وإذا كانت هناك إمكانية للحصول على مهاجم سيكون هناك تنوع مفيد للفريق، لكن علينا الحصول على إذن من الاتحاد الإسباني".

وأضاف المدرب الجديد الذي جاء إلى "كامب نو" خلفًا لإرنستو فالفيردي المقال: "الأمر ليس سهلا، السوق في وضعية صعبة ولدينا عدد قليل من الأسماء، لكن هناك شروط أخرى لا تعتمد علينا فقط يجب تقديرها ومراعاتها".

وفشل برشلونة في التعاقد مع بديل للويس سواريز المصاب في فترة الانتقالات الشتوية، وكان سيتين يأمل أن يعود ديمبلي ليكون بديلا له، ولكن اللاعب الفرنسي تعرض للإصابة بتمزق في أوتار الركبة ليخضع لعملية جراحية الخميس.

ولا يملك برشلونة في الخط الهجومي للفريق حاليا سوى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد وهداف الفريق، بجانب الفرنسي أنطوان جريزمان الذي لم يقدم مستواه المعهود، والجناح الشاب أنسو فاتي الذي بلغ عامه الـ17 قبل أشهر.

وفي حالة تأكد غياب ديمبلي لأكثر من خمسة أشهر، سيجرى السماح لبرشلونة بالتعاقد مع لاعب يحل مكانه رغم إغلاق باب الانتقالات الشتوية كحالة طارئة، ولكن ها اللاعب يجب أن يكون من داخل إسبانيا أو العاطلين عن العمل.

كل هذا يأتي في أوقات صعبة يعيشها الفريق الكتالوني بعد خسارة كأس السوبر والإقصاء من كأس إسبانيا، كما أنه يتطلع لمواصلة مطاردته لريال مدريد في الدوري الإسباني، إذ يحتل الملكي الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة.

وفي ظل هذه القيود المتمثلة في التعاقد مع مهاجم جديد وتراجع مستوى الفريق، بدأت اللجنة الفنية في برشلونة البحث في السوق لوضع قائمة تشمل عدة أسماء من أجل استهدافها وفقا لما كشفته الصحف الإسبانية كالتالي:

1- ويليان خوسيه:

مهاجم ريال سوسييداد سجل ثمانية أهداف في 21 مباراة بالليجا هذا الموسم، وكان سيتين أخبر إدارة برشلونة بأن اللاعب المخضرم هو الأولوية بالنسبة له، وحاول توتنهام الإنجليزي ضمه في الشتاء لكن عرض الـ15 مليون قوبل بالرفض.

صاحب الـ28 عاما الذي يلعب في سوسييداد منذ 2016 لا يقل متوسط أهدافه عن 11 هدفا في الموسم الواحد، لكن النادي لا يريد بيع مهاجم الفريق، مع العلم أن لديه شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 70 مليون يورو.

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2- لوكاس بيريز:

مهاجم ديبورتيفو ألافيس أحرز تسعة أهداف في 22 مباراة بالليجا هذا الموسم، آخرهم بعد مشاركته كبديل أمس الجمعة في مواجهة إيبار ليقود فريقه للفوز (2-1)، كما أن لوكاس بيريز صنع أربعة أهداف ويمكنه اللعب في أي مركز بالهجوم.

لدى اللاعب شرط جزائي مقبول في عقده تبلغ قيمته 15 مليون يورو، لكنه يبلغ من العمر 31 عامًا، وفشل مع آرسنال الإنجليزي خلال الموسم الماضي حيث كان يشارك كبديل، ولم يسجل سوى 3 أهداف في 15 مباراة بالبريميرليج.

3- أنخيل رودريجيز:

مهاجم خيتافي سجل تسعة أهداف في 19 مباراة بالليجا هذا الموسم ويساهم في هدف كل 82 دقيقة، ويملك اللاعب شرطا جزائيا زهيدا في عقده مقابل 10 مليون يورو، وقد يخفض برشلونة هذا السعر لأن عقده ينتهي في 2021.

لكن من الناحية السلبية، فقد أنخيل رودريجيز مكانه في التشكيل الأساسي مع خيتافي خلال المباريات الأخيرة، كما أنه يبلغ من العمر 32 عاما ولم يلعب خارج إسبانيا أو مباريات كبرى التي يتطلب فيها الخبرة.

4- لورين مورون:

مهاجم ريال بيتيس أحرز ثمانية أهداف في 21 مباراة بالليجا التي كان يتصدر ترتيب الهدافين بها في بداية الموسم، أحدهم كان في شباك برشلونة بالمباراة التي انتهت بنتيجة (5-2) على ملعب كامب نو، والتي شهدت صناعته لهدف أيضا.

لورين ظهر لأول مرة مع بيتيس تحت قيادة مدرب برشلونة الحالي كيكي سيتين، كما يتمتع برشلونة بعلاقة قوية مع النادي الأندلسي، لكن صاحب الـ26 عاما لديه شرط جزائي كبير في عقده يبلغ 60 مليون يورو، كما أنه قليل الخبرة.