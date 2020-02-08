محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
خاض نادي بيراميدز مرانا ، مساء اليوم السبت، في إطار خطة الإعداد لمواجهة فريق نادي المقاولون العرب في الدوري الممتاز بخوض التدريبات على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.
ويواجه فريق بيراميدز نظيره المقاولون العرب، يوم الثلاثاء المقبل على استاد الجبل الأخضر في مباراة هامة بالدوري المصري الممتاز.
ومن جانبه، اجتمع المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني مع اللاعبين قبل بداية المران وطالبهم بالتركيز في المرحلة المقبلة وضرورة التعويض أمام المقاولون وتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للتقدم في جدول ترتيب المسابقة.
وفي أخر ظهور لفريق بيراميدز، خسر أمام الأهلي بنتيجة هدفين لهدف، بعدما كان متقدما بهدف دون رد.
ويحتل فريق بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد المقاولون العرب في وصافة الدوري برصيد 32 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الخسارة من الأهلي.. بيراميدز يبدأ التحضير لمواجهة المقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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