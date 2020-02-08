بعد الخسارة من الأهلي.. بيراميدز يبدأ التحضير لمواجهة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خاض نادي بيراميدز مرانا ، مساء اليوم السبت، في إطار خطة الإعداد لمواجهة فريق نادي المقاولون العرب في الدوري الممتاز بخوض التدريبات على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

ويواجه فريق بيراميدز نظيره المقاولون العرب، يوم الثلاثاء المقبل على استاد الجبل الأخضر في مباراة هامة بالدوري المصري الممتاز.

Advertisements

ومن جانبه، اجتمع المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني مع اللاعبين قبل بداية المران وطالبهم بالتركيز في المرحلة المقبلة وضرورة التعويض أمام المقاولون وتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للتقدم في جدول ترتيب المسابقة.

وفي أخر ظهور لفريق بيراميدز، خسر أمام الأهلي بنتيجة هدفين لهدف، بعدما كان متقدما بهدف دون رد.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد المقاولون العرب في وصافة الدوري برصيد 32 نقطة.