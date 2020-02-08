قناة الزمالك تستغنى عن خدمات كريم حسن شحاته

قرر مجلس إدارة قناة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور توجيه خطاب شكر إلى كريم حسن شحاته مذيع برنامج زمالكاوي والاستغناء عن خدماته .

جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها المجلس منذ قليل وعرض خلالها المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة مابدر من كريم شحاته واتخذ مجلس إدارة القناة قرار بتوجيه الشكر له والاستغناء عن خدماته. زمالكاوي والاستغناء عن خدماته .جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها المجلس منذ قليل وعرض خلالها المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة مابدر من كريم شحاته واتخذ مجلس إدارة القناة قرار بتوجيه الشكر له والاستغناء عن خدماته.

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