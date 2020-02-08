شاهد.. ضربة قوية لنادي صن داونز قبل مواجهة الأهلي

تعرض ثابيلو مورينا لاعب فريق صن داونز الجنوب أفريقي لإصابة قوية ومؤلمة بكاحله، خلال مباراة فريقه أمام سوبر سبورتس بكأس جنوب أفريقيا.
استبدل بيتسو موسيماني المدير الفني لفريقصن داونز اللاعب في الدقيقة 71، ويتقدم صن داونز بهدف دون رد، من صناعة لاعب الذي خرج مصابًا.
شاهد الإصابة..
الجدير بالذكر أن الأهلي سيواجه صن داونز يوم 29 فبراير من الشهر الجاري، ضمن دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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