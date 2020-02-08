الأهلي يخاطب وزير الرياضة واتحاد الكرة لإقامة مباراة صن داونز باستاد القاهرة

يقوم النادي الأهلي بمخاطبة كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، وذلك للتواصل مع الجهات الأمنية لإقامة مباراة الأهلي وصن داونز بطل جنوب إفريقيا في ذهاب دور الـ8 بدوري رابطة الأبطال يوم 29 فبراير الجاري باستاد القاهرة.

جاء ذلك في إطار الدعم المستمر من كل المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية للفرق المصرية ومساندتها في المحافل القارية.

وأيضًا تأكيدًا من إدارة النادي على رغبتها في المزيد من التعاون مع كافة الجهات القائمة على تنظيم المباريات، وعلى رأسها الأمن، الذي يبذل جهدًا كبيرًا لتأمين كل عناصر المنظومة

كما أن فريق الأهلي ينتظر الدعم الجماهيري الكبير في هذه المرحلة المهمة من مشوار دوري الأبطال.

فبراير الجاري باستاد القاهرة.جاء ذلك في إطار الدعم المستمر من كل المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية للفرق المصرية ومساندتها في المحافل القارية.وأيضًا تأكيدًا من إدارة النادي على رغبتها في المزيد من التعاون مع كافة الجهات القائمة على تنظيم المباريات، وعلى رأسها الأمن، الذي يبذل جهدًا كبيرًا لتأمين كل عناصر المنظومة الرياضية ، والشركة الإفريقية المنوطة بتأمين المباريات، وشركة «تذكرتي» الحاصلة على حقوق طبع وبيع تذاكر مباريات الأهلي.كما أن فريق الأهلي ينتظر الدعم الجماهيري الكبير في هذه المرحلة المهمة من مشوار دوري الأبطال.

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