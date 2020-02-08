قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس بالدوري الإسباني

أعلن كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة ريال بيتيس، المقرر لها غدًا الأحد، على ملعب بينتو فيامارين، ضمن مباريات الجولة 23 للدوري الإسباني، "الليجا".

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي: "الليجا". حراسة المرمى: تير شتيجن، إيناكي بينيا الدفاع: سيميدو، أومتيتي، أراوخو، لينجليت، ألبا، فيربو Advertisements الوسط: بوسكيتس، راكيتيتش ، أرثر، روبرتو، دي يونج، فيدال، ريكي بويج روبرتو، دي يونج، فيدال، ريكي بويج الهجوم: ميسي، جريزمان، فاتي يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الليجا، برصيد 46 نقطة خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 49 نقطة، بينما يحتل ريال بيتيس المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.

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