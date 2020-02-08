غدًا..ديربي ميلانو بين ميلان والإنتر بالدوري الأيطالي

يلتقي الإنتر ميلان وأيه سي ميلان، غدًا الأحد، في العاشرة إلا ربعًا، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي، "الكالتشيو، وفي نفس الجولة يلتقي نابولي

أمام ليتشي ولاتسيو أمام بارما.

يدخل فريق إنتر ميلان اللقاء محتلاً المركز الثاني في ترتيب الكالشيو برصيد 51 نقطة، بينما يأتي

إي سي ميلان وفي جعبته 32 نقطة محتلاً المركز التاسع حتي الأن.وتعتبر تلك هي مباراة ديربي ميلانو بين الإنتر وإي سي ميلان رقم 171 علي المستوي الدوري المحلي، واللقاء رقم 201 في تاريخ الموجهات بجميع المسيابقات بين الفريقين.