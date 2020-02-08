غدًا..برشلونة في مواجهة صعبة أمام بيتيس وريال مدريد يواجه أوساسونا

تستأنف غدًا الأحد، مباريات الدوري الإسباني، ويلتقي برشلونة أمام ريال بيتيس في العاشرة مساءً، على ملعب " بينتو فيامارين"، ضمن الثالثة عشر من الليجا.

يسعى برشلونة للفوز من أجل حصد الثلاث نقاط، ومواصلة الضغط على منافسه ريال مدريد المتصدر برصيد 49 نقطة، فيما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 46 نقطة، يدخل البرسا بقيادة كيكي سيتين المدير الفني الجديد للفريق لمواجهة فريق السابق.

يرغب الفريق الكتالوني بتعويض الخروج المدوي من كأس ملك إسبانيا،

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بعد الخسارة أمام أثلتيك بيلباو بهدف دون رد، التي جمعتهما على ملعب "سان ماميس"، حيث عبرت جماهير الفريق الكتالوني عن غضبها الكبير، بعد الخسارة أمام أثلتيك بيلباو، والخروج من من دور ربع النهائي من كأس الملك الإسباني.

علق جيرارد بيكيه مدافع الفريق الكتالوني عن الخروج قائلًا:" من الصعب حقًا الإقصاء، لكننا اتخذنا خطوة مهمة، وكان لدينا شعور إيجابي للغاية، وكانت خطوة

للأمام، لدينا القدرة على مواصلة الفوز ونحن نعمل على ذلك كل يوم، للتكيف مع أسلوب اللعب لكي يكون أشبه بفكر المدرب".

وفي نفس الجولة، يواجه ريال مدريد، أوساسونا، خارج الديار، في الخامسة، يسعى الفريق الملكي لتعزيز صدارته بالدوري الإسباني، ومصالحة جماهيره، بعد الإقصاء المخيب أيضًا من كأس الملك، والخسارة أمام ريال سوسييداد برباعية مقابل ثلاث أهداف، حيث أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن استيائه للخسارة والإقصاء من ربع نهائي كأس الملك.

كما يلتقي ريال سوسييداد أمام أثلتيك بيلباو في نفس الجولة، ويحل إشبيلية ضيفًا على سيلتا فيجو.