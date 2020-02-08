الإنتاج الحربي والمقاصة يتعادلان في الدوري

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مباراة مصر المقاصة والإنتاج الحربي، التي أقيمت مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 17للدوري.
تقدم محمد بازوكا بالهدف الأول للإنتاج عند الدقيقة 33، قبل أن يدرك عمرو مرعي هدف التعادل للمقاصة في الدقيقة 74.
وتعد هذه المباراة هي الأولى للفريق الفيومي تحت القيادة الفنية للنيجيري إيمانويل أمونيكي.
ارتفع رصيد المقاصة للنقطة 14 في الترتيب السادس عشر، بينما ارتفع رصيد الإنتاج عند النقطة 23 في الترتيب الثامن.
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