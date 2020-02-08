كيشو يحقق ذهبية بطولة إفريقيا للمصارعة

حقق محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة الميدالية الذهبية لوزن تحت 67 كجم ببطولة أفريقيا والمقامة بالجزائر حاليا.

وفاز كيشو بالميدالية الذهبية بعد الفوز على بطل تونس في المباراة النهائية بنتيجة عدم التكافؤ. والمقامة بالجزائر حاليا.وفاز كيشو بالميدالية الذهبية بعد الفوز على بطل تونس في المباراة النهائية بنتيجة عدم التكافؤ. وكان كيشو قد تاهل للمباراة النهائية بالفوز على ابطال الجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا بعدم التكافو.

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