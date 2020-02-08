ليفركوزين يقلب الطاولة على دورتموند بالدوري الألماني في لقاء مثير

فاز باير ليفركوزين على نظيره بوروسيا دورتموند، في لقاء مثير للغاية، بأربع أهداف مقابل ثلاث، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "باي ارينا"، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الألماني، "البوندزليجا".
سجل أهداف ليفركوزين كلا من: كيفن فولاند "هدفين" في الدقائق 20 و43، وليون بايلي ولارس بيندر في الدقائق 81 و82، بينما سجل أهداف بوروسيا دورتموند: ماتس هوميلس فيالدقيقة 22 وإيمري تشان بالدقيقة 33، ورافائيل جوريرو في الدقيقة 65.
رفع ليفركوزين رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد دورتموند عند 39 نقطة في المركز الثالث.
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