في مباراة ممتعة..باير ليفركوزن يهزم بوروسيا دورتموند 4-3 ويُبعده عن صراع لقب البوندسليجا

أهدر فريق بوروسيا دورتموند فرصة مقاسمة بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني، وسقط على ملعب مضيفه باير ليفركوزن 3 / 4 اليوم السبت 8-2-2020 على ملعب باي آرينا، في مباراة مثيرة بالمرحلة الحادية والعشرين من البوندسليجا.

وتقدم ليفركوزن بهدف في الدقيقة 20 عن طريق كيفين فولاند، لكن ماتس هوميلز أدرك التعادل لدورتموند في الدقيقة 22 قبل أن يحرز الوافد الجديد إيمري تشان الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 33، ثم أدرك كيفين فولاند التعادل لليفركوزن في الدقيقة 43 لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وفي الشوط الثاني سجل رافاييل جيريرو الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 65 لكن ليفركوزن رد بهدفين في الوقت الحاسم عن طريق البديل ليون بايلي ولارس بيندر في الدقيقتين 80، و82.

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وتوقف رصيد دورتموند عند 39 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف لايبزج الوصيف الذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه بايرن ميونخ الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، فيما رفع ليفركوزن رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من جانب دورتموند بحثا عن تسجيل هدف مبكر لكن هجمات الفريق لم ترتقي لدرجة الخطورة على مرمى الخصم.

وتقدم ليفركوزن بهدف في الدقيقة 20 عن طريق كيفين فولاند بعدما هجمة مرتدة سريعة انتهت بتمريرة ذكية من نديم اميري قابلها فولاند بتسديدة قوية بقدمه اليسرى في الشباك.

لكن فرحة ليفركوزن لم تدم طويلا إذ تمكن ماتس هوميلز من معادلة النتيجة لدورتموند بعد دقيقتين فقط إثر ضربة ركنية من الناحية اليمنى قابلها هوميلز برأسه في الشباك.

وألغى الحكم هدفاً سجله موسى ديابي لليفركوزن في الدقيقة 25 بداعي التسلل.

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وجاءت الدقيقة 33 لتشهد الهدف الثاني لدورتموند بواسطة الوافد الجديد إيمري تشان عبر تسديدة رائعة بعيدة المدى عرفت طريقها للشباك.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول أدرك كيفين فولاند التعادل لليفركوزن بعدما تلقى تمريرة رائعة من جوناثان تاه داخل منطقة الجزاء حيث قابلها بتسديدة من لمسة واحدة في الشباك معلنا عن الهدف الثاني له ولفريقه.

وبعد مضي سبع دقائق من بداية الشوط الثاني الغى الحكم هدفا سجله الإسباني جادون سانشو لدورتموند بعد مشوار ماراثوني وصولا إلى المرمى قبل أن يتبادل التمرير مع اشرف حكيمي ليسدد في النهاية كرة قوية زاحفة بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك لكن الحكم أقر بعدم صحة الهدف بعد الرجوع إلى تقنية “فار”.

وأوشك كاي هافرتس على تسجيل الهدف الثالث لليفركوزن في الدقيقة 64 لكن القائم حرمه من التسجيل.

ونجح دورتموند في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 65 عن طريق رافاييل جيريرو بعد هجمة مرتدة سريعة ومجهود رائع من حكيمي قبل أن يمرر كرة ذكية داخل منطقة الجزاء قابلها جيريرو بتسديدة من لمسة واحدة في الشباك.

وقبل عشر دقائق من نهاية المباراة أدرك ليفركوزن التعادل عن طريق البديل ليون بايلي بعد تشتيت مدافع دورتموند الكرة بشكل خاطئ لتصل إلى بايلي الذي سدد بكل سهولة في الشباك.

وبعد دقيقتين فقط سجل ليفركوزن الهدف الرابع عن طريق لارس بيندر عبر ضربة رأس قوية مستغلا عرضية متميزة من دالي سينكجرافين.

ولم يحدث جديد على مستوى النتيجة في الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بفوز ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.