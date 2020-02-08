أهداف مباراة بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن فى الدوري الألماني

أهدر فريق بوروسيا دورتموند فرصة مقاسمة بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني، وسقط على ملعب مضيفه باير ليفركوزن 3 / 4 اليوم السبت 8-2-2020 على ملعب باي آرينا، في مباراة مثيرة بالمرحلة الحادية والعشرين من البوندسليجا.

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وتقدم ليفركوزن بهدف في الدقيقة 20 عن طريق كيفين فولاند، لكن ماتس هوميلز أدرك التعادل لدورتموند في الدقيقة 22 قبل أن يحرز الوافد الجديد إيمري تشان الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 33، ثم أدرك كيفين فولاند التعادل لليفركوزن في الدقيقة 43 لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وفي الشوط الثاني سجل رافاييل جيريرو الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 65 لكن ليفركوزن رد بهدفين في الوقت الحاسم عن طريق البديل ليون بايلي ولارس بيندر في الدقيقتين 80، و82.

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وتوقف رصيد دورتموند عند 39 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف لايبزج الوصيف الذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه بايرن ميونخ الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، فيما رفع ليفركوزن رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس.