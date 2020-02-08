جدول مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020

تنطلق مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020/2019 يوم الجمعة 28 فبراير بمواجهة نارية بين الرجاء البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونجولي على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، على أن تستكمل باقي المباريات يوم السبت.

ويستضيف الزمالك المصري نظيره الترجي الرياضي التونسي في أهم قمم مباريات الدور ربع النهائي، حيث تُوج الزمالك بلقب البطولة 5 مرات سابقة مقابل 4 مرات للترجي.

وسيسعى الأهلي المصري للانتقام من بطل جنوب أفريقيا “صنداونز” بعدما هُزم أمامه في ذهاب نفس المرحلة بخمسة أهداف دون رد على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا.

وسُحبت قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا في مدينة 6 أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الاربعاء الماضي 5 فبراير، وشهدت وقوع متصدر المجموعة الثانية “النجم الساحلي” في مواجهة وصيف المجموعة الثالثة “الوداد البيضاوي”.

وستلعب مباراة الوداد والنجم الساحلي الأولى على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بعد 24 ساعة من إقامة مباراة الرجاء ومازيمبي.

مواعيد مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

المباراة ???? التاريخ ???? والموعد ⏰ والقناة الناقلة ???? الملعب ???? الرجاء البيضاوي – مازيمبي يوم الجمعة 28 فبراير 2020 الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش– الساعة 19:00 بتوقيت مصر – الساعة 20:00 بتوقيت السعودية. ملعب محمد الخامس (الدار البيضاء – المغرب) الزمالك – الترجي يوم السبت 29 فبراير 2020 الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش– الساعة 21:00 بتوقيت مصر – الساعة 22:00 بتوقيت السعودية. ملعب القاهرة الدولي (القاهرة–مصر) الأهلي – ماميلودي صن داونز يوم السبت 29 فبراير 2020 الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش– الساعة 19:00 بتوقيت مصر – الساعة 20:00 بتوقيت السعودية. ملعب السلام الدولي (القاهرة–مصر) الوداد البيضاوي – النجم الساحلي يوم السبت 29 فبراير 2020 Advertisements الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش– الساعة 19:00 بتوقيت مصر – الساعة 20:00 بتوقيت السعودية. ملعب محمد الخامس (الدار البيضاء – المغرب)

مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا