نتيجة مباراة بورتو وبنفيكا في الدوري البرتغالي

يستقل بورتو فريق بنفيكا فى كلاسيكو الدوري البرتغالي، ضمن احدى أهم مباريات اليوم السبت 8-2-2020، في إطار منافسات الجولة الـ20 من المسابقة، بإدارة من الحكم البرتغالي “أرتور سواريس دياز”.

المباراة التي ستذاع على قناة سبورت تي في البرتغالية، ستنطلق في تمام الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش، 22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “الدراجاو” بمدينة بورتو.

وسيسعى فريق “بورتو” إلى تحقيق الفوز اعتمادا على أفضلية الملعب والجمهور من اجل الوصول إلى النقطة الـ50، ومواصلة الصراع على تحقيق اللقب.

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ويحتل بورتو المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 47 نقطة خلف المتصدر بنفيكا بفارق 7 نقاط كاملة، حيث فاز الفريق في 15 مباراة وتعادل 2 وخسر 2.

على الجانب الآخر يدخل بنفيكا المباراة بمعنويات عالية حيث حقق الفوز في آخر 7 مباريات خاضها الفريق، ويسعى إلى تحقيق الفوز الثامن على حساب بورتو من اجل الابتعاد بصدارة الدوري.

يذكر ان مباراة الدور الاول انتهت بفوز بورتو على بنفيكا بنتيجة (2-0) على ملعب “النور”، وتعتبر هذه الهزيمة هي الوحيدة التى تلقاها بنفيكا هذا الموسم في منافسة الدوري البرتغالي.

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