نتيجة مباراة بورتو وبنفيكا في الدوري البرتغالي

يستقل بورتو فريق بنفيكا فى كلاسيكو الدوري البرتغالي، ضمن احدى أهم مباريات اليوم السبت 8-2-2020، في إطار منافسات الجولة الـ20 من المسابقة، بإدارة من الحكم البرتغالي “أرتور سواريس دياز”.
المباراة التي ستذاع على قناة سبورت تي في البرتغالية، ستنطلق في تمام الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش، 22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “الدراجاو” بمدينة بورتو.
وسيسعى فريق “بورتو” إلى تحقيق الفوز اعتمادا على أفضلية الملعب والجمهور من اجل الوصول إلى النقطة الـ50، ومواصلة الصراع على تحقيق اللقب.
ويحتل بورتو المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 47 نقطة خلف المتصدر بنفيكا بفارق 7 نقاط كاملة، حيث فاز الفريق في 15 مباراة وتعادل 2 وخسر 2.
على الجانب الآخر يدخل بنفيكا المباراة بمعنويات عالية حيث حقق الفوز في آخر 7 مباريات خاضها الفريق، ويسعى إلى تحقيق الفوز الثامن على حساب بورتو من اجل الابتعاد بصدارة الدوري.
يذكر ان مباراة الدور الاول انتهت بفوز بورتو على بنفيكا بنتيجة (2-0) على ملعب “النور”، وتعتبر هذه الهزيمة هي الوحيدة التى تلقاها بنفيكا هذا الموسم في منافسة الدوري البرتغالي.
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