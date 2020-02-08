خيتافي يلحق بفالنسيا خسارة موجعة وليفانتي يزيد متاعب ليجانيس



تابع خيتافي الثالث نتائجه الرائعة وألحق بضيفه فالنسيا الخامس خسارة قاسية 3-صفر، السبت في المرحلة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وبفوزه الرابع تواليا، ابتعد خيتافي بفارق 3 نقاط عن إشبيلية الرابع والذي يحل على سلتا فيغو وصيف القاع الأحد.



وكان المهاجم المخضرم خورخي مولينا رجل المباراة بتسجيله الهدفين الأول والثاني (58 و67) وأضاف خايمي ماتا الثالث (87).



وأصبح مولينا (37 عاما و292 يوما) ثاني أكبر لاعب في الألفية الثالثة يسجل ثنائية في الليغا، بعد خواكين (38 عاما و140 يوما) لاعب ريال بيتيس في مرمى أتلتيك بلباو هذا الموسم.



وسدد لاعبو خيتافي 22 مرة على مرمى فالنسيا الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الإيطالي أليساندرو فلورنتسي (78)، وهو أكبر رقم لهم في الدوري منذ 2012.



وبدأ الفريق الواقع في ضاحية العاصمة مدريد يفرض نفسه كأحد المرشحين للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وفي مباراة أخرى فاز فريق ليفانتي على ضيفه ليجانيس، بهدفين نظيفين.



وسجل هدفي ليفانتي روبن روشينا وروجر مارتي سالفادور في الدقيقتين 20 و28.



بهذا الفوز، رفع ليفانتي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد ليجانيس عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي لقاء آخر أيضا اجبر بلد الوليد ضيفه فياريال على التعادل بهدف لمثله، على ملعب (خوسيه ثوريا)،



وبذلك، توقف مسلسل انتصارات "الغواصات الصفراء" في الجولتين الماضيتين، ليصبح رصيدهم 35 نقطة، في المركز السابع مؤقتا.



وفشل فياريال في اقتناص المركز السادس، المؤهل للدوري الأوروبي، من أتلتيكو مدريد (36 نقطة) الذي سيستقبل غرناطة الليلة.



وأصبح رصيد بلد الوليد 26 نقطة، في المرتبة الـ15.

