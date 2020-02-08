زيدان: انتقاد "مارسيلو" يؤلمني و "بيل" لن يرحل



دافع زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن لاعبه البرازيلي مارسيلو، ضد الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا بسبب أدائه.



وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مضيفه أوساسونا، غدًا الأحد، بالجولة الـ23 من الليجا: "نعرف المباراة التي سنخوضها، لدينا منافس معقد مثل ملعبه".



وأضاف: "الانتقادات لمارسيلو؟ إنه أمر مؤلم، لأنه لاعب يبذل كل شيء في الملعب.. نحن لسنا سعداء بما حدث، حيث لعبنا 21 مباراة دون أي خسارة، ونريد العودة لهذه السلسلة مرة أخرى".



وتابع: "مارسيلو لاعب مهم وسيثبت ذلك، كما فعل دائمًا.. من الصعب جدًا أن تكون في مستوى جيد على مدار 60 أو 70 مباراة، وما يهم أن اللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم".



وواصل: "الإقصاء من الكأس؟ نحن لسنا سعداء، الشيء الجيد هو أننا سنلعب بعد 3 أيام فقط، ويجب أن نُقاتل حتى النهاية.. لن يتغير أي شيء، فنحن أقوياء للمضي قدمًا".



وعن لاعبه جاريث بيل، قال زيدان: "إنه هنا، نحن سعداء بجميع اللاعبين، وسأعلن عن القائمة المستدعاة للمباراة.. سنعتمد عليه، هو يريد القتال وسيبقى معنا".



واستكمل: "بيل حتى 2022؟ لا مشكلة، لديه عقد ويريد البقاء، ونحن دائمًا نتحدث لكن لن أخبركم بالتفاصيل.. نعرف ما يمكنه أن يقدمه لنا".



وأردف: "أزمة للفريق بغياب كاسيميرو؟ هذا ما لدينا، وحين يشارك لاعب آخر مكانه يظهر بشكل جيد".



واختتم زيدان: "لا أقول إنني أموت من أجل أفكاري، لكنني أعيش بها، وأتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات، وأعرف أنني سأتعرض للانتقادات، فهذه وظيفتي".





المصدر: موقع كورة