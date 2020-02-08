رياضة | أخبار برشلونة اليوم السبت 8 فبراير: تفاصيل عرض عودة إنييستا.. التخلص من المنبوذ.. تشكيل برشلونة ضد ريال بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم السبت 8 فبراير: تفاصيل عرض عودة إنييستا.. التخلص من المنبوذ.. تشكيل برشلونة ضد ريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 8 - 2 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي استعداد البارسا لمواجهة فريق ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت الموافق 8 - 2 - 2020 :-

- مفاجآت بالجملة في التشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني

يواجه برشلونة نظيره ريال بيتيس، غداً الأحد، في اطار منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني 2019-2020، ووفقًا لشبكة "هو سكورد" أن التشكيل المتوقع لبرشلونة لمواجهة ريال بيتيس بالدوري الإسباني:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – أومتيتي – كليمونت لينجليت – جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فيدال – فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي – أنسو فاتي.

- مدرب برشلونة يتحدث عن شعوره بزيارته الأولى لمواجهة فريقه السابق

حرص المُدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة على التحدث عن زيارته الأولى لفريقه السابق ريال بيتيس، حيث سيواجه البارسا نظيره بيتيس يوم غدا الأحد على ملعب الأخير، وقال سيتين في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "‏زيارة فيامارين خاصة بالنسبة لي وللطاقم التدريبي لدي، وامضينا هناك عامين، وهذه المباراة لها دلالات خاصة".

- مفاجآت بالجملة في قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس بالدوري الإسباني

أعلن المدير الفني لبرشلونة كيكي سيتيين، قائمة فريقه لمواجهة ريال بيتيس، خلال منافسات الجولة الـ23 من المسابقة، ويطمح البلوجراناللعودة إلى الانتصارات التي توقفت بالخسارة بهدف دون رد، أمام أتلتيك بلباو، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

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وتضمنت قائمة لمواجهة ريال بيتيس التالي:

حراسة المرمى: شتيجن - بينيا.

خط الدفاع: ألبا - جونيور - أومتيتي - لينجليت - آراخو - سيميدو - روبرتو.

خط الوسط: بوسكيتس - راكيتيتش - فيدال - آرثر - دي يونج - بويج.

خط الهجوم: ميسي - جريزمان - فاتي.

- مفاجأة.. مهاجم باريس سان جيرمان يصدم برشلونة

أشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة "الليكيب"، إن ايدسون كافاني رفض الإنتقال إلى فريق برشلونة باليوم الأخير من الميركاتو الشتوي، وكان يبحث البارسا على التعاقد مع مهاجم خلال الميركاتو بسبب إصابة لويس سواريز والتي ستجعله يغيب عن الفريق حتى منتصف شهر أبريل القادم.

- برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

أوضحت تقارير إسبانية حسب السبورت، إلى إن برشلونة كان يرغب في استعارة إنيستا خلال الفترة الشتوية لما تبقى من الموسم، ولكن الفريق الياباني رفض مناقشة الموضوع، وكانت عملية استعارة انيستا من فيسيل كوبي معقدة جداً، لأن اللاعب الإسباني قطعة اساسية في الفريق، بالإضافة إلى أنه ما زال لديه سنتين في عقده، ومشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا تجعل هذة الصفقة مستحيلة.

- برشلونة يستغني عن نجمه بأقل سعر

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يدرك أنه لن يستطيع بيع البرازيلي بمبلغ يصل لـ120 مليون يورو لذلك بدأ في التفكير في تخفيض سعره ليتراوح سعره مابين 80 و90 مليون يورو، ويذكر أن البرازيلي انتقل لصفوف برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية في موسم 2017-18، في صفقة انتقال اقتربت من 120 مليون يورو.

- برشلونة يخطط للتخلص من كوتينيو

أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مسئولي برشلونة أصبح لديهم يقين بأن بايرن ميونخ أو أي نادي آخر لن يقبل بدفع مبلغ 120 مليون يورو من أجل شراء النجم البرازيلي، وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إدارة النادي الكاتالوني ستقوم بتخفيض سعر كوتينيو إلى 90 أو 80 مليون وإذا نجح في بيعه بهذه المبالغ سيتم إعتبار الصفقة ناجحة جداً.