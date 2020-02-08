رياضة | عاجل.. بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة صن دوانز في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة صن دوانز في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقعت قرعة دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي لتكون مواجهة حاسمة والمقرر لها 29 فبراير الجاري.

كشفت تقارير أن تعرض الجناح الأيمن " ثابيلو مورينا " نجم نادي صن داونز الجنوب أفريقي لإصابة خطيرة علي مستوي الكاحل خلال مباراة سوبر سبورت يونايتد في كأس جنوب أفريقيا و في إنتظار الفحوصات الطبية لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

صعد النادي الأهلي لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد أن حل ثاني للمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة جاءت به خلف المتصدر النجم الساحلي برصيد 12نقطة.