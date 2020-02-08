رياضة | في مباراة الـ7 أهداف.. باير ليفركوزن يحرم دورتموند من اقتسام صدارة البوندزليجا مع بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في مباراة الـ7 أهداف.. باير ليفركوزن يحرم دورتموند من اقتسام صدارة البوندزليجا مع بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق باير ليفركوزن فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة 3 / 4 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت في مباراة مثيرة بالمرحلة الحادية والعشرين من البوندسليجا.

وفي مباريات أخرى فاز يونيون برلين على مضيفه فيردر بريمن 2/ صفر وماينز على مضيفه هيرتا برلين 3 /1 وفرايبورج على ضيفه هوفنهايم 1 /صفر وتعادل فولفسبورج مع فورتونا دوسلدورف 1 /1.

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وعلى ملعب باي ارينا، تقدم ليفركوزن بهدف في الدقيقة 20 عن طريق كيفين فولاند لكن ماتس هوميلز أدرك التعادل لدورتموند في الدقيقة 22 قبل أن يحرز الوافد الجديد إيمري تشان الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 33 ثم أدرك كيفين فولاند التعادل لليفركوزن في الدقيقة 43 لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وفي الشوط الثاني سجل رافاييل جيريرو الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 65 لكن ليفركوزن رد بهدفين في الوقت الحاسم عن طريق البديل ليون بايلي ولارس بيندر في الدقيقتين 80 و82.

وتوقف رصيد دورتموند عند 39 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف لايبزج الوصيف الذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه بايرن ميونخ الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، فيما رفع ليفركوزن رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس.