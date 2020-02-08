رياضة | دليل شامل - موعد مباراة إنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دليل شامل - موعد مباراة إنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ميلان الإيطالي لمواجهة نظيره نادي إنتر ميلان غدا الأحد 9 فبراير ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان اليوم في الدوري الإيطالي الممتاز وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي ميلان ضد نظيره نادي إنتر ميلان غدا في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت السعودية على ملعب جوزيبي مياتزا.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر ميلان غدا في الدوري الإيطالي الممتاز

وستذاع مباراة نادي ميلان ضد نظيره نادي إنتر ميلان غدا في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 3" بتعليق عصام الشوالي.

تشكيل ميلان المتوقع ضد انتر ميلان غدا في الدوري الإيطالي الممتاز

حراسة المرمى : جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع : ثيو هيرنانديز - رومانيولي - ماتيو موساشيو - دافيدي كالابريا.

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خط الوسط : هاكان كالهانوجلو - فرانك كيسي - إسماعيل بن ناصر - سامو كاستيخو.

خط الهجوم : أنتي ريبيتش - زلاتان إبراهيموفيتش.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد ميلان غدا في الدوري الإيطالي الممتاز

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع : ميلان شكرينيار - جودين - ستيفان دي فري.

خط الوسط : آشلي يونج - نيكو باريلا - كريستيان إريكسن - ماتياس فينسيو- فيكتور موسيس.

خط الهجوم : روميلو لوكاكو - سانشيز.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي الممتاز

ويتواجد نادي إنتر ميلان في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 51 نقطة بينما يتواجد نادي ميلان في المركز التاسع من جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 32 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها الفريقين حتى الآن في بطولة الدوري.